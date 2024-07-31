اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:10 م
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وزارة التضامن تستعد لصرف معاشات شهر أغسطس 2024.. التفاصيل

الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:00 م
وزارة التضامن تستعد لصرف معاشات شهر أغسطس 2024.. التفاصيل بنك ناصر الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من غد الخميس، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم ما يقرب من 11.5 مليون مستفيد.

وشهد ملف التأمينات والمعاشات اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014  ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014  ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024

 







وزارة التضامن

موعد صرف المعاشات

معاشات اغسطس 2024

بدء صرف المعاشات

زيادة موعد المعاشات



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