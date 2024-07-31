وزارة التضامن تستعد لصرف معاشات شهر أغسطس 2024.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من غد الخميس، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم ما يقرب من 11.5 مليون مستفيد.

وشهد ملف التأمينات والمعاشات اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024