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نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024.. كيف يتم اختيار قائمة الأوائل؟

الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:24 ص
نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024.. كيف يتم اختيار قائمة الأوائل؟ طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تعمل كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة درجات الطلاب فى المواد وتجميع النتائج تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختيار الأوائل بنتيجة الثانوية العامة 2024 يتم بعد مراجعة أعلى الدرجات بكل شعبة حيث يتم اختيار الأوائل وفق الدرجات الأعلى والنهائية فى درجات المواد والمجموع الحاصل عليها الطلاب المرشحين لقائمة الأوائل، مضيفة أن الطالب لا يدخل قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 إذا كان مقسم السنة إلى عامين اى أدى امتحانات الثانوية العامة لأكثر من عام كأن أدى العام الماضى الامتحان فى عدد من المواد وقام بتأجيل بعض المواد وأدى فيها الامتحان هذا العام وأيضا إذا كان من الطلاب المنازل أو غير مصرى الجنسية.

وأضاف، أن قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 يتم مراجعتها أكثر من مرة قبل اعتمادها، قائلة: ليس شرطا أن يكون الأول حاصل على مجموع درجات 410 وهى الدرجة النهائية للثانوية العامة، كما أن قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 تضم طلاب شعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية وطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والمكفوفين، مشيرة إلى أن الترتيب الأبجدي لاسماء الأوائل مهم فى حالة تساوى أكثر من طالب فى الدرجات والمجموع الكلي الحاصل عليه.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 7 مواد بنتيجة الثانوية العامة 2024، وجاءت نسب النجاح كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.


 







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