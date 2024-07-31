نتيجة الثانوية العامة 2024.. الكنترول يواصل إنهاء المراجعة والتصحيح

كتب محمود طه حسين

يواصل الكنترول الرئيسى المسئول عن تصحيح كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024، الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة درجات وتجميع درجات المواد الدراسية المختلفة للطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل، حيث يتم تقدير الدرجات ومراجعتها وإضافة درجات الرأفة للطلاب المستحقين لهذه الدرجات وأيضا تحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن نسب النجاح العامة بنتيجة الثانوية العامة ستكون أعلى من العام الماضى، مضيفة أن قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 سوف تشمل عدة مدارس فى بعض المحافظات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 7 مواد بنتيجة الثانوية العامة 2024 وجاءت نسب النجاح ، كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

ـ نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



