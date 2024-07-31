نائب محافظ سوهاج ورئيس مياه الشرب يناقشان كيفية مراقبة جودة مياه الشرب لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية

سوهاج محمود مقبول

استقبل المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، لاستعراض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حيث أشار رئيس مياه سوهاج لعدد السكان المخدومين بخدمة مياه الشرب والذى يبلغ عددهم 5.7 مليون نسمة بنسبة تغطية 100% داخل الحيز العمراني، وكذلك عدد المخدومين بخدمة الصرف الصحى، والذى يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة بنسبة 32% كما تم استعراض كيفية مراقبة جودة مياه الشرب لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب من خلال 11 معمل مياه رئيسى ومعمل مركزى بمتوسط عينات تبلغ 32 ألف عينة شهريا.

كما استعرض رئيس مياه سوهاج خطط التشغيل والصيانة والتى تتمثل فى خطط غسيل شبكات مياه الشرب وتطهير شبكات الصرف الصحى واعمال الصيانة الوقائية والدورية والطارئة وإدارة الأصول الفنية وتأمين بيئة العمل هذا بالإضافة إلى استعراض محاور الحوكمة والترشيد والتى تشمل عدة جوانب منها مراجعة واستعادة كفاءة المعدات والتى يبلغ عددها 451 معدة من خلال الورش المركزية والفرعية وكذلك دور الورش الفنية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض التكلفة وتحقيق وفر مالى وكذلك دور الشركة فى خفض فاقد المياه وإجراءات ترشيد الطاقة وشهادات الجودة التى حصلت عليها الشركة مثل الايزوا والادارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن الشركة قامت بالعديد من الخطوات فى مجال التحول الرقمى واستحداث برامج جديدة منها HTS بمجال خدمة العملاء وبرنامج MAXIMO لإدارة الأصول وبرنامج SAP لإدارة الموارد المالية والبشرية وبرنامج إدارة بيانات المعامل وبرنامج المناوبات وبرنامج تقييم أداء الشركة وبرنامج AVAIA بالخط الساخن وان هذه البرامج تساهم فى تقديم الخدمات بسهولة ويسر وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن هناك تعاونا دائما مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى يتم تنفيذها فى 7 مراكز ومشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون لاستغلال الأصول والتنسيق الكامل بين خطط الرصف وإحلال وتجديد الشبكات والإعفاء من رسوم رد الشىء لأصله للطرق الجارى تنفيذها للاستفادة من تلك المبالغ فى تنفيذ مشروعات جديدة ومد الخدمة للمحرومين هذا بالاضافة الى إعادة المحطات غير المستغلة للاستفادة منها فى المشروعات ذات النفع العام ودور الشركة فى المشاركة لمواجهة السيول والأزمات وأنه تم تخصيص مبلغ 21 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى للمناطق الساخنة لتوصيل الخدمة بشكل متميز للمواطنين.

وفى نهاية الاجتماع أهدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج درع الشركة للدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج لدوره فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين بسوهاج.