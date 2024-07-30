مياه سوهاج تناقش موقف مشروعات حياة كريمة فى قرى المحافظة

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع ضم رؤساء القطاعات والمناطق ومستشارى الشركة لمناقشة مرور فرق المناوبات وموقف انهاء الملاحظات التى يتم رصدها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى ،بالاضافة الى ضخ عناصر جديدة لفرق المناوبات للاستفادة منها فى تحسين الحالة التشغيلية ورفع كفاءة مواقع الشركة بهدف تحقيق رضا المواطنين.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الاجتماع تناول ايضاً موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وشدد رئيس مياه سوهاج على أهمية متابعة اعمال اللجنة رقم (900) والمشكلة لمتابعة اعمال ضبط قراءات العدادات للتأكد من ادراج كميات المياه المباعة بالفواتير أول بأول لمنع التراكمات بالعدادات الميكانيكية لتحسين أداء الشركة بالاضافة الى التأكيد على المتابعة المستمرة لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من مدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

