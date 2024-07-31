موسم حصاد محصول الفول الصويا من أراضى المنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، من حصاد محصول فول الصويا بمحافظة المنيا، ورصد التقرير بداية موسم الحصاد الذى انطلق مبكرا بين المحاصيل التى تمت زراعتها عقب حصاد النباتات الطبية والعطرية، بينما يستمر الحصاد حتى آواخر شهر سبتمبر.

وتشهد محافظة المنيا طفرة كبيرة فى الزراعة خلال الفترة الماضية، وتولى الدولة اهتماما كبيرا بالمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والفول الصويا والذرة الشامية، وغيرها من المحاصيل الهامة، التى يتم زراعتها فى المحافظة بمساحات كبيرة، وخاصة محصول الفول الصويا الذى يتم زراعته فى شهر مايو ويبدا موسم الحصاد فى آواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، حيث تزرع المنيا أكثر من 93 ألف فدان، وتتركز زراعة الفول الصويا فى جنوب المحافظة، كما هو الحال بالنسبة للذرة الشامية أيضا، تتركز زراعتها فى الجنوب.

ويعد الفول الصويا أحد أشهر المحاصيل مع الذرة الشامية، فى الصيف، مثل محصول القمح فى الشتاء، وتولى مديرية الزراعة اهتماما كبيرا بالمحصول وذلك من خلال الندوات التثقيفية، والإرشاد الزراعى، وكذلك الزيارات الميدانية، التى يقوم بها المختصين فى المديرية، لتعريف المزارعين بأهمية المحصول وطرق الحفاظ عليه، منذ الزراعة حتى الحصاد.

وترجع أهمية الفول الصويا كمحصول استراتيجى خاصة لاستخراج زيت الطعام، كذلك يستخدم كعلف للماشية، وله استخدامات كثيرة وفى موسم الحصاد يتم جمع المحصول ثم يتركة المزارع فى الأرض عرضه للهواء وذلك من أجل أن يتعرض المحصول للشمس قبل مرحلة الدريس، وذلك لضمان نضج المحصول بشكل كامل، وغالبا ما يبدأ موسم الحصاد فى بداية أغسطس.



جانب من الحصاد



حصاد محصول فول الصويا



حصاد محصول فول الصويا



محصول فول الصويا