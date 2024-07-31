محافظ الوادى الجديد : تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لعدد من محال الخضراوات

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحرير محاضر مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار لعدد من محال بيع الخضروات بمدينة الخارجة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة صباح اليوم للأسواق والمنافذ، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ وجهاد متولي رئيس المركز.

وكلّف الزملوط مسئولي مديرية التموين بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات من شأنها استغلال المواطنين وزيادة الأسعار.

كما تفقد خلال جولته، المنفذ التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة، موجهًا بزيادة المعروض من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وتوفير كميات من السكر المدعم من المحافظة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.