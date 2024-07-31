محافظ المنيا يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين ومناقشة احتياجاتهم

المنيا-حسن عبد الغفار

التقي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين ومناقشة احتياجاتهم، معربا عن تقديره للدور الوطنى للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، مؤكدا حرصه الدائم على التعاون المستمر من أجل الوصول بكافة الخدمات لكل شبر على أرض المحافظة وتحسين حياة أهالينا وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا التى تستلزم منا جميعا التكاتف والمساندة.

ورحَّب المحافظ بالحضور، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق المتواصل بين القنوات التشريعية والأجهزة التنفيذية لخدمة مواطنى المحافظة ودفع جهود التنمية على أرض عروس الصعيد، وضرورة تبادل الرؤى والأفكار، والاستماع إلى هموم ومطالب المواطنين عبر ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وخلال اللقاء، تم طرح عدد من القضايا والمشكلات منها فى مجال الصحة ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير المستشفيات، ومشكلة ضعف مياه الشرب فى بعض المناطق، ومطالب بإنشاء كوبرى بقرية عزب التل بديرمواس، إلى جانب مناشدة بعض أهالى القرى بتوفير وسائل مواصلات آمنة ، وتمهيد طرق وإنشاء مطبات صناعية فى مداخل عدد من القرى، ومناقشة ملف التصالح والتيسيرات المقدمة فيه، بالإضافة إلى مطالب بإقامة أسواق حضارية لائقة.

شهد اللقاء وكلاء وزارات ومديرو المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز وممثلو عدد من الهيئات والشركات، منها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء.

