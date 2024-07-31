محافظ المنيا: لن نسمح بالتلاعب فى توزيع الأسمدة والمشكلة فى طريقها لحل نهائى

المنيا- حسن عبد الغفار

بحث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم ، عدداً من الطلبات المقدمة من أهالي مركز ومدينة ملوى حيث حرص المحافظ على المجيء إلى ملوى والاستماع للمواطنين حتى لا يتكبدون مشقة الانتقال إلى مدينة المنيا من أجل إيجاد الآليات والحلول العاجلة للمشكلات التي تواجههم في الأطر القانونية والمسؤولية المجتمعية الساعية لتوفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين بمقر مجلس مدينة ملوى، حيث أكد المحافظ حرصه على عقد لقاءات دورية مع المواطنين على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لاستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين.

وجه المحافظ بالبدء في تنفيذ الأعمال الانشائية لمدرسة للتعليم الأساسي بقرية البرشا عقب الانتهاء من قرار التخصيص وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار رفع المعاناة والتيسير على الطلاب من أبناء القرية والقرى المجاورة من الذهاب إلى أقرب مدرسة لمحل إقامتهم.

أكد المحافظ أننا نعمل دائماً على تلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمي من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، والقضاء على معاناتهم من التنقل لمسافات بعيدة ، ويسهم في تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

كما وافق المحافظ على فتح باب الترخيص لعدد 270 سيارة ميكروباص بقريتي تنده و دروة بديل السيارات ربع نقل بقروض ميسرة، تسهيلاً على المواطنين وحفاظاً على امنهم وسلامتهم، وذلك في استجابة سريعة لأهالي القري بتوفير وسائل نقل لائقة وآمنة تنقل المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشكوى المزارعين بشأن توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية، حيث أكد اللواء "كدواني" ، متابعته المستمرة للجان توزيع الأسمدة على مستوى الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، وقريبا سيتم حل الأزمة بشكل نهائي خاصة عقب استعادة مصانع الأسمدة لطاقتها الانتاجية، موجهاً مديرية الزراعة بتكثيف الحملات الرقابية على توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات تشوب عمليات توزيع الأسمدة على مستحقيها لضمان وصول الدعم للمزارعين.

واستجاب المحافظ لـ 26 من طلبات المواطنين، تنوعت ما بين: (ترخيص أكشاك ـ مساعدات انسانية ـ ارتفاع منسوب المياه الجوفية – توصيل مرافق ـ صيانة وتركيب كشافات لدعم منظومة الإنارة -ضعف مياه الشرب - تكافل وكرامة - بناء منزل) ، مكلفاً التضامن الاجتماعي بدراسة كافة المشكلات وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

حضر اللقاء، تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى ونجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ورؤساء الأحياء و الوحدات القروية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

