محافظ المنيا يتفقد مصنع تدوير ومعالجة المخلفات البلدية بتونا الجبل فى ملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم، مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بمركز ملوى، البالغ تكلفته 90 مليون جنيه، والذى يمثل نقلة حضارية لتطوير وتحسين منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وفى تصريحاته خلال الجولة داخل المصنع أوضح المحافظ أن المصنع مقام على مساحة 10 أفدنة، ويعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 20 طنًا فى الساعة، ويضم المصنع عدة خطوط إنتاج متخصصة، من بينها خط الفرز وإنتاج الوقود البديل RDF، وخط إنتاج السماد الناعم، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات المتحركة والمنشآت المدنية المجهزة بشكل كامل لخدمة العملية الإنتاجية.

كما تفقد المحافظ المدفن الصحى المقام خلف المصنع بتونا الجبل على مساحة 12 فداناً لنقل النفايات غير المستغلة وسيتم الانتهاء منه خلال فبراير المقبل، حيث يعد هذا المدفن واحداً من ثلاثة مدافن صحية آمنة تتم إقامتها فى كل من زاوية حسين وتونا الجبل وسمالوط، بإجمالى تكلفة 188 مليون جنيه، وذلك فى إطار التنسيق بين المحافظة وكل الوزارات والجهات المعنية للقضاء على المقالب العشوائية حفاظًا على البيئة وحماية للمواطنين.