محافظ أسيوط يلتقى مربى الدواجن لمناقشة سبل الارتقاء بالإنتاج

أسيوط -هيثم البدرى

ألتقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، عددًا من مربى الدواجن على مستوى المحافظة لبحث سبل التعاون للارتقاء بالإنتاج الحيوانى والداجنى وتعظيم الاستفادة من مزارع المحافظة ليعود بالنفع على المحافظة والمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتورة سحر عبد الله نائب مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء – سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحافظة متمثلة فى مشروع الثروة الحيوانية ومربين الدواجن على مستوى المحافظة، لتطوير وتنمية قطاعى الإنتاج الحيوانى والداجنى، بما يدعم توجه الدولة المصرية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ضمن خطة المحافظة لجذب المزيد من الاستثمارات ودعمها لافتًا إلى أن المحافظة لديها فرصًا استثمارية متميزة وتمتلك العديد من محطات الدواجن والمجازر وترحب بالشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بها وتنميتها بما يعود بالنفع على المحافظة والمواطنين، موجهًا بطرح تلك المحطات والمجازر فى مزادات علنية وفقًا للقانون لإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإدارة وتشغيل تلك المحطات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ويساهم فى تعظيم الإستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وزيادة للموارد.

وأكد أبو النصر حرص المحافظة على تنمية مشروعات الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن واستمرار الإنتاج فى كافة مزارع الدواجن، لسد احتياجات المحافظة، وتلبية لاحتياجات المواطنين، مطمئنًا المربين بإنه لن يضار أى مواطن فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إجابته على أسئلة أحد المواطنين الحضور، موجهًا بنزول لجان مشتركة من كافة الجهات المعنية للمعاينة على أرض الواقع للانتهاء من تقنين كافة الأوضاع وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.