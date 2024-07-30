محافظ أسيوط: يوجه بمتابعة سير العمل بملفات التصالح فى مخالفات البناء

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمتابعة سير العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز ،والأحياء والإشراف على لجان تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية بكل مركز مؤكداً على تقديمه لكافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوي.



وفي هذا الإطار قام كل من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، و محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بتفقد المراكز التكنولوجية بمركزي البداري وديروط ـ كل في نطاق عمله ـ للتأكيد على مدى تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التقديم لطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية وتقديم سبل الراحة لهم والوقوف على تسهيل الإجراءات اللازمة بما يحقق الصالح العام وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة والتوجيه نحو تذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

