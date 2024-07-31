محافظ أسيوط يحيل بعض العاملين بمركز الفيروسات للتحقيق خلال جولة مفاجأة

أسيوط -هيثم البدرى

فاجأ اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، العاملين بالمركز الصحى الحضرى ومركز علاج الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بحى شرق، للوقوف على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بالتحقيق فى واقعة غياب بعض الأطباء بمركز علاج الفيروسات الكبدية، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور احمد سيد، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة.

وتفقد المحافظ، أقسام المركز الصحى وتابع سير العمل بأقسام وغرف المركز كـ (المعامل، عيادة الأسنان، والتعقيم، غرفة الملفات، تنظيم الأسرة، التطعيمات، الأمومة والطفولة، متابعة الحوامل، الكشف المبكر قبل الزواج، تسجيل الوفيات، الاكلينكي، الصيدليات، بيئة وأوبئة)، ووجه العاملين بالتفانى فى العمل وحسن معاملة المرضى والمترددين على المركز.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مركز علاج الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة، ورصد بعض أوجه القصور بالمركز من غياب لبعض الأطباء والعاملين بالمركز موجهاً بفتح تحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للتحقيق، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وحرص المحافظ، خلال زيارته لمديرية الصحة بلقاء قيادات المديرية وحثهم على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لحث العاملين بالمنظومة الطبية على التفانى فى العمل، مشدداً على تواجد الأطباء فى مواقع العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المخالفين والغير ملتزمين، حرصاً على انتظام العمل وحفاظاً على حياة المرضى بكافة المنشأت الصحية.

