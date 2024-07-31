محافظ أسيوط يتابع استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى فى ساحل سليم

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز ساحل سليم لمتابعة انتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، رافقه خلال الجولة الأستاذ أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وأكد محافظ أسيوط، خلال جولته على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين وتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي الذي سيعود بالنفع على المواطنين لتقنين وضعهم وفي مخالفات البناء ويحفظ للدولة حقوقها.

واشار محافظ أسيوط، إلى استمرار متابعته المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء وتكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء بالإشراف المباشر على لجان تلقي الطلبات مع تذليل المعوقات وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واستمع محافظ أسيوط، خلال الجولة لآراء العاملين والمشرفين على المركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم وكذلك المواطنين حول مدى تقديم الخدمات بالمركز وجودتها.

