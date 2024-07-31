البورصة تبدأ تعاملات اليوم على صعود جماعى لمؤشراتها

كتبت أسماء أمين

بدأت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وافتتح مؤشر "إيجي إكس 30" على ارتفاع بلغ 0.6% ليصل إلى مستوى 29055 نقطة، كما افتتح مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على ارتفاع بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12583 نقطة .

كما افتتح مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"تعاملاته على صعود بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 6840 نقطة، وافتتح مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على ارتفاع بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9744 نقطة .



وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع لجميع مواشرانها ليحقق راس مال السوق الرئيسي للبورصة مكاسب بلغت 19 مليار دولار ليغلق عن مستوى 92039.4 نقطة.