اليوم السابع
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البورصة تبدأ تعاملات اليوم على صعود جماعى لمؤشراتها

الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:14 ص
البورصة تبدأ تعاملات اليوم على صعود جماعى لمؤشراتها البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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بدأت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وافتتح مؤشر "إيجي إكس 30" على ارتفاع بلغ 0.6% ليصل إلى مستوى 29055 نقطة، كما افتتح مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على ارتفاع بنسبة  0.62% ليصل إلى مستوى 12583 نقطة .

كما افتتح  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"تعاملاته  على صعود  بنسبة 0.29%  ليصل  إلى مستوى 6840 نقطة، وافتتح مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على ارتفاع بنسبة  0.25%  ليصل إلى مستوى 9744 نقطة .


وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع لجميع مواشرانها ليحقق راس مال السوق الرئيسي للبورصة مكاسب بلغت 19 مليار دولار ليغلق عن مستوى 92039.4 نقطة.

 

 







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