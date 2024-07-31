لليوم الرابع.. استمرار حملات النظافة فى أسوان ورفع 330 طن قمامة ومخلفات

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة أسوان، جهودها لمواصلة حملات النظافة العامة الجارى تنظيمها منذ بداية الأسبوع الجارى، بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

وشهدت الحملة فى يومها الرابع رفع 330 طن من القمامة والمخلفات وتم نقلها للمدافن العمومية بما يساهم بدوره فى خلق متنفس بيئى وصحى حيوى للمواطن الأسوانى.

وشملت المناطق التى تم تنفيذ الحملات بها ورش المياه ورى الأشجار بنطاق حى جنوب بمنطقة المحمودية داخل مركز ومدينة أسوان ، وفى مركز ومدينة دراو ضمت الأعمال مناطق وسط المدينة وطريق القاهرة / أسوان الزراعى ، ومناطق العمارات ونجع العرب والسوق.

وفى مركز ومدينة نصر النوبة منطقة السوق الأسبوعى وشارع الموقف الجديد ، وفى مركز ومدينة كوم أمبو بنطاق حى وسط المدينة ، وفى مركز ومدينة إدفو بداية من الميدان القبلى وحتى موقف الرمادى جنوباً ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية القرى المختلفة.

وفى مدينة كلابشة طريق القاهرة / أسوان الزراعى ، والحدائق العامة ، وفى مدينة الرديسية طريق القاهرة / أسوان الزراعى ، والعمارات البحرية ، ومنطقة مدارس خور الزق ، ومزلقان المليكية ، وفى مدينة البصيلية منطقة الشماخية والشوارع الرئيسية والفرعية ، وفى مدينة السباعية بنطاق مربع سكنى شرق المدينة.



جانب من حملة النظافة



دهان الأرصفة



رفع الأتربة



رفع مخلفات



رى الأشجار