طبيبة تقدم نصائح فعالة للتخلص من الهالات السوداء.. وهذه الأفعال تجنبيها

كتبت مروة محمود الياس

لطالما كانت الهالات السوداء هي الشغل الشاغل لأغلب السيدات،وحتى الرجال، ذلك المظهر الشاحب الذابل المجهود الذي يقلل من حدة نضارة الوجه ويؤثر على مظهره العام، مشكلة من المشكلات التي يعاني منها الكثيرين وتؤرقهم.

كثرة السهر والجلوس أمام الشاشات، ظروف العمل التي تتطلب ساعات من النظر الى شاشات الكمبيوتر، طبيعة الاجهاد العام وحدته، كل الروتين اليومي يؤثر بشكل مباشر على طبيعة ظهور الهالات السوداء من عدمها، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة رضوى عراقي أخصائي الأمراض الجلدية جامعة شبين الكوم، حديثها خلال تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن مشكلة اسمرار الهالة حول العين أو ما يعرف بالهالات السوداء

وأضافت أخصائي الجلدية موضحة أن الكثير من العوامل تتحكم في طبيعة ظهور الهالات السوداء وزيادتها من عدمها، ولعل أهم هذه العوامل:

العوامل الوراثية التي تتحكم بشكل كبير في طبيعة وشكل الهالات السوداء وظهورها.

الإجهاد الحاد للعين بالنظر الدائم لشاشات الموبيل دون راحة وبإفراط.

الإجهاد الحاد للجسم بشكل عام والعين بشكل خاص.

عدم الحصول على قسط ويفر من النوم وإراحة العين بالشكل المثالي.

يتم علاج الهالات السوداء وفقا لما قالته دكتورة رضوى من خلال مجموعه من الخطوات والنصائح، ففى البداية يحدد الطبيب المختص بعد الكشف على الحالة وتشخيصها تشخيصا جيدا ومعرفة التاريخ المرضي والوراثي لها، وطبيعة العلاج وطرقه

يختلف علاج الهالات من حالة إلى أخرى فبعض الحالات تحتاج إلى حقن في منطقة الهالات خاصة الهالات الغائره، مع عمل جلسات للتفتيح بعد ذلك وفقا للحالة، وهناك حالات لا تحتاج لتدخلات وتحتاج فقط لاتباع نصائح صحية وحياتية تقلل من حدتها، ودهان منطقة العين بكريمات خاصة لمنطقة العين فقط تخفف من حدة الهالات، وتحسن من حالتها وتقلل من اللون الداكن بها، ويحدد الكريم الطبيب المختص وفقا للحالة أيضا، فكل حالة قائمة بذاتها.

ونصحت اخصائى الجلدية بمجموعة من النصائح منها:

الاهتمام بروتين جيد ومنظم للبشرة والترطيب العميق لها من خلال الترطيب الآمن الذي يصفه الطبيب المختص ويحدده.

عدم وضع كريمات الوجه ومرطبات الوجه في منطقه تحت العين وما حولها، لأنها منطقه حساسه وشديدة الحساسية.

الاهتمام بشرب المياه والإلتزام بنظام غذائي وحياتي صحي.

البعد عن السهر والنظر إلى الشاشات بشكل مفرط وإجهاد العين.

الاهتمام بالعرض على المختص إذا كانت الهالات شديدة التأثير او غائرة بشدة.

عدم استخدام كريمات أو مراهم غير خاصة بمنطقة حول العينين.