صحة القلب ونضارة الوجه ومواجهة تغيرات الطقس.. فوائد قد لا تعرفها للخضراوات الورقية

كتبت مروة محمود الياس

الخضراوات الورقية بأنواعها، تعتبر كنزا لا يعلم الكثيرون عن فوائده، ففوائد الخضراوات الورقية لا تقف عند حد احتوائها على الألياف المشبعة، والعناصر الغذائية الكثيرة، بل تمتد لأكثر من هذا، ومن أبرز أنواع الخضراوات الورقية فائدة، الخس، الجرجير، الكرنب الأخضر والبنفسجى، والسبانخ.

تقرير مطول نشر في موقع eatingwell أوضح أهمية تناول الخضراوات الورقية، وذلك لأنها بديل جيد جدا للأطعمة الحيوانية والبروتين الحيوانى بشكل عام، والتحول إليها يساعد على مواجهة الجسم لتغيرات الطقس وتغير الفصول، وما تحمله هذه الفترات من أمراض تضر الجسم.

ومن المعروف أن تغير الفصول يحمل لنا الكثير من الأمراض والعدوى، ومع انتهاء فصل الصيف، فإن تناول الخضراوات الورقية خيارا جيدا جدا،

وهو ما يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية ومنها :

ـ تقليل فرص الإصابة بمرض السكر وتعزيز صحة القلب والشرايين وتعزيز سريان الدورة الدموية ما يجعله خيارا جيدا للصحة العامة للجسم.

-التمتع بوزن صحى ، والثبات في الوزن لراغبيه، ويمكن إدخالها في الأنظمة الخاصة بالريجيم لتقليل الوزن.

-الشعور بالشبع لفترات طويلة لاحتوائها على الألياف، كذلك تساعد على إمداد الجسم بنسبة من المياه ما يضمن له الترطيب الجيد.

-تحسين نضارة الوجه والجسم والبشرة والجلد بشكل عام.

-تعزيز صحة الجهاز الهضمى، وتنظيم عملية الإخراج، فلا يمكن أن تعانى من الإسهال أو الإمساك في حال تناول الخضراوات الورقية.