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صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين غدا ضمن مقررات أغسطس 2024

الأربعاء، 31 يوليو 2024 03:00 ص
صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين غدا ضمن مقررات أغسطس 2024 وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية لبدء صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2024  لأصحاب البطاقات، اعتبارا من غد الخميس، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

على جانب آخر، تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث لدى الوزارة كميات كبيرة من زيت الطعام والسكر التمويني والأرز والمكرونة  بجانب توفير العديد من السلع الأخرى وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.







وزارة التموين

سلع بطاقات التموين

زيادة دعم التموين

مقررات تموين أغسطس 2024

مخزون السلع الغذائية

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