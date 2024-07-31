رئيس جامعة قناة السويس: 320 طالبا أدوا اختبارات القدرات بالتربية الرياضية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بدأت من الخميس 25 يوليو الجارى وتستمر حتى 8 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن 170 طالبًا و150 طالبة أدوا الاختبارات حتى اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو.

فى سياق متصل، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية داخل مقر اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، حيث أطلع على سير الاختبارات وتفاعل الطلاب مع اللجان، مرحبًا بزيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات التى تضم كل من:

الدكتور جون فايز ونيس استشارى مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، ريهام إبراهيم السيد مدير إدارة شئون الجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات إدارة شئون التعليم والطلاب، دينا سمير الموجى مدير إدارة التنسيق - بالمجلس الأعلى للجامعات بإدارة شئون التعليم والطلاب، شيماء محمد عبد العليم مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالمتابعة اليومية لاختبارات القدرات بالجامعة.

كما أكد "عبد النعيم" على ضرورة المحافظة على سلامة الطلاب وتذليل كافة الصعاب والعقبات التى تواجه الطلاب وتوفير كافه سبل الراحة أثناء تأدية الاختبارات.

وبدوره، استطلع الدكتور محمد عبد النعيم آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات، مؤكدًا حرص الجامعة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد العزازى عميد التربية الرياضية أنه تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبى ومرورًا باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية والاختبار المعرفي.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية أنه يجب على الطالب المتقدم أن يجتاز الاختبارات بنجاح طبقًا للمعايير والدرجات الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأردف "العزازي" أن الاختبارات تشمل مجموعة من المعايير التى تساهم فى تحديد القدرات البدنية والمهارية للطلاب، مؤكدًا أن الكلية تقدم كافة التسهيلات اللازمة لضمان راحة الطلاب وسير الاختبارات بشكل منظم وفعّال.

جدير بالذكر أن الطالب يؤدى الاختبارات على مدار ثلاث أيام فى اليوم الأول، يقوم الطالب بإجراءات التقديم، بينما يشهد اليوم الثانى إجراء الاختبارات المهارية والبدنية، ليختتم اليوم الثالث بتقييم القوام وإجراء المقابلات الشخصية.