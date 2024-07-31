97 % نسبة النجاح بتمريض جامعة قناة السويس والطالبات يتصدرن

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تهنئته لخريجي كلية التمريض للعام الدراسي الحالي، مؤكداً أن خريجي كلية التمريض يمثلون خط الدفاع الأول في مجال الرعاية الصحية، ويعكسون التزامهم وتفانيهم في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أهمية دورهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

ودعا رئيس الجامعة الخريجين إلى الاستمرار في التعلم والتطوير المهني، مشيراً إلى أن الجامعة ستظل داعمة لهم في مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم المهنية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التمريض بلغت 97%، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 452 طالب وطالبة، حصل منهم 180 على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و79 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، و8 على تقدير عام ممتاز، و139 على تقدير عام جيد جداً، و45 جيد وطالب على تقدير عام مقبول.

وأعلنت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الدفعة وهن :

المركز الأول دينا عزت عبد العزيز.

المركز الثاني شيماء رمضان عبد الحليم.

المركز الثالث لمياء ذكريا شمس الدين.

المركز الرابع أميرة أحمد الشحات.

المركز الخامس رانيا منتصر عيد موسى.

وواصلت الدكتورة فريدة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطالبات من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي:

المركز السادس سمر محمد أحمد.

المركز السابع ياسمين جمال عبد الحميد.

المركز الثامن آيه أحمد السيد.

المركز التاسع نانسي على شعيب.

المركز العاشر حسناء عباس فكري.

وصرح الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمنسق العام لبرنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، أنه قد تم إعلان النتيجة على البرنامج، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من الرابط التالي:

(https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/abnelhaytham.aspx)

