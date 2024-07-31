اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد مطار برج العرب.. ويكلف وزير الطيران بالاهتمام بتطويره

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:09 ص
رئيس الوزراء يتفقد مطار برج العرب.. ويكلف وزير الطيران بالاهتمام بتطويره الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مطار برج العرب، وذلك فى ضوء تكليفه لوزير الطيران المدني بالاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب، خاصة أن هناك حاليًا إقبالًا كبيرًا على المطار.

ويجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، يرافقه عدد من الوزراء، جولة تفقدية فى العلمين الجديدة وزيارة لمهرجان العلمين.

وكان رئيس الوزراء قد أكد مسبقاً أن مدينة "العلمين الجديدة" تُمثل مشروعاً حضارياً مميزاً توليه الدولة اهتماماً خاصاً، بما تشهده من تنفيذ منشآت سكنية، وخدمية، وتجارية، وترفيهية، وإدارية، تستهدف جعل المدينة نقطة جذب للاستثمارات والرواد، وتحقيق الاستفادة من المقومات الواعدة لهذه البقعة الساحرة على ساحل المتوسط.


 







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