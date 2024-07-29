تموين الأقصر تطلق حملات لمتابعة أسعار الخضراوات بسوق الجملة بالحبيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملات تموينية مكثفة على سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في منطقة الحبيل، وذلك نقلاً عن ملاحظات وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية وسلاسل الإمداد ومتابعتها لمعرفة مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية وكبح جماح الأسعار، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والأنشطة التموينية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم عمل حملة تموينية على سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بالحبيل، حيث تم التأكيد من توافر كافة السلع من الخضروات والفاكهة، وتم التأكيد على ضبط الأسعار طبقاً للفواتير وارد البضائع، وكذلك الفواتير صادر إلى محال التجزئة (خضروات و فاكهة) لضمان عدم رفع الأسعار على المواطنين بصورة مبالغ فيها.

ويؤكد وكيل تموين الأقصر، في بيان صحفى، إنه خلال الحملات تم سؤال أحد تجار الشادر وكذلك نقيب بائعى الخضروات والفاكهة لمحافظة الأقصر، حيث أكدوا على أن الأسعار ثابتة حتى الآن وأن هناك نزول في بعض السلع، كما تم المرور على العديد من المخابز البلدية حيث تم رصد عددا من المخالفات وهي كما يلي:- (6 عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة - 6 نقص وزن الرغيف البلدى المدعم – 3 عدم وجود قائمة تشغيل المخبز)، وعلى صعيد متصل تم ضبط 7 منشآت تجارية متنوعة لعدم إعلانهم عن الأسعار، وكذلك 4 من تجار مشروع جمعيتي وبدالين تموين لإغلاقهم خلال مواعيد العمل الرسمية دون عذر.



تموين الأقصر تطلق حملات لمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة



حملات لمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بالحبيل