توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى الجوافة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة لمحصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

‎1- متابعة إزالة الحشائش.

‎2- التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريا تقسم على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريا على دفعات أسبوعية.

‎3- فى الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر.

‎4- الأشجار حديثة النمو غير المثمرة يفضل اضافة الآزوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة.

5- الري يوميا في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار.

6- يتم الرى من 15-21 يوما في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة.

7- يبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصي به.