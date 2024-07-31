تقديم الخدمات الطبية لـ 906 حالات بقافلة جامعة كفر الشيخ ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية شاملة إلى قرية الزهراء والقرى المجاورة بمركز بلطيم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفرالشيخ، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والتمريض، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب تحت اشراف الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والتنموية والتوعوية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والتمريض، موجهاً باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم تحويل بعض الحالات الى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والاشعة اللازمة لتشخيص حالتهم وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية الزهراء مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التى تم اجراء الكشف الطبي عليها 906 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.



اجراء الكشف الطبي على سيدة



اجراء الكشف الطبي على طفلة_2