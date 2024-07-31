رئيس مدينة أرمنت يناقش سير العمل بمشروعات حياة كريمة فى القرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

عقد على عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الإنتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت لكى يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية، كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولًا بأول وذلك للمحافظة على حركة السير، واتخاذ إجراءات التأمين لمواقع الأعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوهًا إلى تذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات.

وتم خلال الاجتماع التنسيق لبدء أعمال الرصف بالطرق التى تم إنهاء أعمال المرافق بها ومنها طريق أرمنت الرزيقات على ترعة سواحل أرمنت بر أيمن، كما تم متابعة موقف أعمال الرصف الجارى تنفيذها من مجمع المحاكم بأرمنت الوابورات (بر أيمن ) وحتى كوبرى الشهيد بأرمنت الحيط، وطريق مدخل كوبرى الخشب ومدخل الموقف والمستشفى حتى الصفصاف، حيث حضر الاجتماع مهندس عبد الحى زين الدين ممثل دار الهندسة، وكرم النوبى مدير التخطيط بالمركز، ومسئولى المرافق والجهات التنفيذية، ورؤساء القرى بالمركز.

فيما عقد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز الزينية اجتماعا بحضور المهندس محب شوقى مدير الإدارة الهندسية، والعميد أحمد صبرى مدير إدارة التفتيش بالهيئة الهندسية بالأقصر، ومصطفى بشير مدير المركز التكنولوجى والعاملين بالمركز، وذلك لاستعراض المعوقات التى تواجه المركز التكنولوجى والإدارة الهندسية.

وتم خلال الاجتماع تم عرض شهادة المطابقة الخاصة بمدينة الشمس لسرعة توصيل المرافق للمواطنين، وأكد الهوارى على كافة المسؤولين بضرورة تيسير كافة إجراءات التصالح على المواطنين فيما لا يتنافى مع القانون، فيما قام حجازى النحاس نائب رئيس مجلس مدينة الزينية، بمتابعة سير العمل فى تمهيد ودك طريق طراد النيل من القنطرة حتى محطة صرف الزينية قبلى استعدادًا لعملية الرصف، كما جارى الرصف بقرية العشى فى الشوارع المعهد الأزهرى وشارع البنك الزراعى ومدرسة التجارة بالعشي.