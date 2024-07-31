تأهل فريقين من هندسة المنصورة للتصفيات النهائية بمسابقة البرمجة ACPC

الدقهلية - سارة الباز

تأهل فريقان من كلية الهندسة بجامعة المنصورة إلى التصفيات النهائية على مستوى الدول العربية والإفريقية فى مسابقة البرمجة التنافسية ACPC، والتى تعد المرحلة الثالثة من المسابقة، حیث یتأهل أفضل الفرق لتمثیل مصر فى المسابقة العربیة الأفريقية للبرمجة Arab - ACPC Contest Programming Collegiate، ومن ثم تتأهل الفرق الأوائل للمشاركة فى المسابقة العالمیة الأخيرة مسابقة البرمجة الجامعية الدولية ICPC، والتى تعد أحد أشهر وأقوى مسابقات البرمجة حیث یشارك فیها فرق من أشهر الجامعات العالمیة.

وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الطلاب من الفرق المتأهلة مشيدا بالمستوى المتميز والمشاركة المشرفة لهم بتمثيل اسم جامعة المنصورة دوليا، مؤكدا على كفاءة طلاب جامعة المنصورة، وتفوقهم فى كافة المجالات؛ مما يؤهلهم للإلتحاق بالعديد من المسابقات الدولية، وخاصة فى مجال البرمجة، والذكاء الاصطناعى، وتحقيق نجاحات كبيرة، ومتميزة، كما أكد على أن هذا الإنجاز يعكس الجهد، والتفانى الكبير للفريقين، للمنافسة على أعلى المستويات.

تمت مشاركة الفرق تحت رعاية الدكتور شريف مسعود البدوى، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، وإشراف الدكتور محمد معوض عبده، رئيس قسم هندسة الحاسبات، والدكتور محمد صبرى سرايا، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم ومشرف الفرق، وفاز من كلية الهندسة بجامعة المنصورة:

فريق Waleed El-La7z، والذى حصل على الميدالية البرونزية فى نهائى مسابقة البرمجة المصرية لطلاب الجامعات بعد حصوله على المركز التاسع من أصل 3500 فريق من مختلف الجامعات المصرية، وأعضائه:

الطالب: كريم محمد فتحى - الفرقة الثالثة - قسم الحاسبات ونظم التحكم

الطالب: الوليد علاء منصور - الفرقة الثالثة - قسم الحاسبات ونظم التحكم

الطالب: حامد محمد حامد - الفرقة الثالثة - قسم الحاسبات ونظم التحكم

فريق El7ankleez

الطالب: محمد الشربينى راشد - الفرقة الثالثة - قسم الحاسبات ونظم التحكم

الطالب: عبد الرحمن محمد عبد الكريم - الفرقة الثالثة - قسم الحاسبات ونظم التحكم

الطالب: سامر ياسر زغلول - الفرقة الثالثة - قسم الحاسبات ونظم التحكم

ومدربو الفرق:

سامح محمد رياض سليمان - خريج قسم الاتصالات والالكترونيات

محمد عبد الحميد عبد الوهاب - المستوى الرابع - برنامج الاتصالات والحاسبات

عبد الحميد مصطفى جودة - الفرقة الرابعة - قسم الحاسبات ونظم التحكم

البراء أحمد - خريج قسم الحاسبات ونظم التحكم.

يذكر أن نظام المسابقة يتضمن فوز 12 فريقا، وتحصل الفرق من المركز الأول حتى الرابع على ميدالية جولد، ومن المركز الخامس وحتى الثامن على ميدالية فضة، ومن المركز التاسع وحتى الثانى عشر على ميدالية برونزية.