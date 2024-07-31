اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار عقار قديم دون إصابات فى منطقة العطارين بالإسكندرية.. فيديو وصور

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:11 ص
انهيار عقار قديم دون إصابات فى منطقة العطارين بالإسكندرية.. فيديو وصور إنهيار عقار قديم فى العطارين بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية اليوم، انهيار عقار قديم خال من السكان مكون من 3 طوابق علي آخر  ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون 3 طوابق بناء قديم خالي من السكان ب10 شارع علي باشا مبارك متفرع من شارع عبد المنعم دائرة القسم ، وهو عقار خال من السكان والتابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها قوات الحماية المدنية وحي وسط إلى مكان البلاغ، وتبين أن العقار المنهار خالي من السكان فتم إخلاؤه منذ فترة طويلة، وعقب انهياره سقطت واجهة العقار علي شرفات العقار المقابل له، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية_1

العقارالمنهار 

 

إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية
انهيار عقار قديم في الإسكندرية

 

إنهيار عقار قديم خالي من السكان في العطارين بالإسكندرية
إنهيار عقار قديم خالي من السكان في العطارين بالإسكندرية

 

تواجد امني بعقار العطارين المنهار في الإسكندرية
تواجد امني بعقار العطارين المنهار في الإسكندرية
إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية_1
إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية_1

 

إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية
إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية

 

إنهيار عقار قديم خالي من السكان في العطارين بالإسكندرية
إنهيار عقار قديم خالي من السكان في العطارين بالإسكندرية

 

تواجد امني بعقار العطارين المنهار في الإسكندرية
تواجد امني بعقار العطارين المنهار في الإسكندرية

 







أخبار الإسكندرية

إنهيار عقار قديم

إنهيار عقار العطارين

العقارات الايله للسقوط

حي وسط

الحماية المدنية

أخبار اليوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة