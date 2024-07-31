انهيار عقار قديم دون إصابات فى منطقة العطارين بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية اليوم، انهيار عقار قديم خال من السكان مكون من 3 طوابق علي آخر ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون 3 طوابق بناء قديم خالي من السكان ب10 شارع علي باشا مبارك متفرع من شارع عبد المنعم دائرة القسم ، وهو عقار خال من السكان والتابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها قوات الحماية المدنية وحي وسط إلى مكان البلاغ، وتبين أن العقار المنهار خالي من السكان فتم إخلاؤه منذ فترة طويلة، وعقب انهياره سقطت واجهة العقار علي شرفات العقار المقابل له، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقارالمنهار



انهيار عقار قديم في الإسكندرية



إنهيار عقار قديم خالي من السكان في العطارين بالإسكندرية



تواجد امني بعقار العطارين المنهار في الإسكندرية



إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية_1



إنهيار عقار قديم خالي في العطارين بالإسكندرية



إنهيار عقار قديم خالي من السكان في العطارين بالإسكندرية