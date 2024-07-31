المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية يوافق على إطلاق أسماء شهداء على مدرسة وشارع

الشرقية - إيمان مهنى

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة الشرقية، برئاسة المحافظ المهندس حازم الأشموني وحضور القيادات ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص إطلاق اسم الشهيد مجند أحمد صبحي محمد محمد من قوات مديرية أمن الإسماعيلية على شارع الحلوات بقرية الإخميين بالوحدة المحلية بالصوالح بمركز فاقوس، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد عبد السميع عبد الفتاح على مدرسة أبو نجاح للتعليم الأساسي بالوحدة المحلية بشنبارة الميمونة بمركز الزقازيق.

وأوضح المحافظ، أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من انطباق الشروط وتوافر نموذج الاستشهاد، لافتاً إلى أن إطلاق أسماء شهداء الوطن على المدراس والشوارع يأتي تخليداً لذكراهم الطاهرة وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

وكلف المحافظ مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتي تساعد في ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والذي ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالتعاون والتكامل لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات وإستغلال قطع الأراضي والمباني غير المستغلة بإقامة مشروعات حقيقية عليها لتحسين مستوى الإقتصاد المصري مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمراجعة المقايسات قبل إكمال أعمال الطرح والترسية لإثبات الجدية والحفاظ على المال العام.

وشهد الاجتماع استعراض إنجازات مديريات وهيئات (التربية والتعليم - الصحة - الكهرباء -التضامن الإجتماعي - الطرق والنقل - التموين - الإسكان - الطب البيطري - التنظيم والادارة - الشباب والرياضة - الأوقاف - الزراعة – العمل - الضرائب العقارية - المالية - الأوقاف - المساحة - شركة مياه الشرب والصرف الصحى - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - هيئة التأمين الصحي - الهيئة العامة للطرق والكباري - الري والموارد المائية - الثقافة - هيئة الإسعاف - المنطقة الأزهرية - الأبنية التعليمية - الشهر العقاري - هيئة تعليم الكبار - السكة الحديد - جهاز شؤون البيئة - منطقة آثار الشرقية - مستشفي الأحرار ) خلال الفترة الماضية ليؤكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق آمال وطموحات المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم.

وخلال الإجتماع أعلن المحافظ عن مشاركته في مبادرة 100 يوم صحة والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها غداً من المركز الطبي بالنحال بمدينة الزقازيق للكشف عن الأورام السرطانية، مؤكداً على ضرورة توعية المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.

وفي نهاية الإجتماع، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية والمشاركة في فعاليات المبادرة كل بنطاق مركزة لتحقيق الاستفادة من المبادرة وصولاً لمجتمع صحي وسليم.