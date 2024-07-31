المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على إنشاء مشروعات خدمية جديدة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

ترأس اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، على إنشاء وحدة صحية بناحية قرية المطارفة التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع مركز بلطيم، وذلك للمصلحة العامة، كما ووافق المجلس التنفيذى، على إطلاق اسم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، على المحور الجديد بداية من طريق سخا كفرالشيخ «مركز التنمية الشبابية» حتى طريق رافد طنطا كفرالشيخ، باسم محور "اللواء جمال نورالدين".

كما وافق التنفيذى، على تغير اسم مدرسة الشهيد محمد قاسم عبدالوهاب قاسم الإعدادية الجديدة، لتصبح باسم مدرسة الشهيد محمد قاسم عبدالوهاب قاسم للتعليم الأساسى بقرية أبو طبل بمركز كفرالشيخ، كما وافق تنفيذى كفرالشيخ، على إقامة مدرسة السباعية الإبتدائية الجديدة، بمركز بلطيم بمساحة 1830.75 م2 واستثناء المدرسة من شرط القرب من المقابر بعد إتاحة منطقة فاصلة من سور المدرسة فى حدود 10 متر عن سور الجبانات وسياج شجرى بمحيط المدرسة من الخارج.

كما وافق تنفيذى المحافظة، على تخصيص مساحة 350 م2 ملك الوحدة المحلية لقرية المرابعين، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها لقرية نصره والشيلان وتوابعها لخدمة أهالى القرية.

ووافق تنفيذى المحافظة على، تخصيص مساحة 350 م2 ملك الوحدة المحلية لقرية المرابعين، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها لقرية المرابعين وقرية الخضيرى لخدمة الأهالى، كما وافق تنفيذى كفرالشيخ، على تخصيص مساحة 350 م2 الواقعة بناحية الشمارقة مركز كفرالشيخ، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وافق تنفيذى المحافظة، على تخصيص مساحة 400م2 الواقعة بناحية جمعية قراجة، إصلاح زراعى، بقرية اسحاقة مركز كفرالشيخ، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما وافق التنفيذى، على تخصيص مساحة 280م2 أرض فضاء داخل الحيز العمرانى لقرية الشمارقة مركز كفرالشيخ، لإقامة مجمع تنموى خدمى على أن يخصص الدور الأرضى مكتب بريد نموذجى بالجهود الذاتية وعلى نفقة الأهالى وتكون باقى الأدوار خدمات عامة للقرية.

أكد محافظ كفرالشيخ، تنفيذ خطة شاملة للتطوير بقرى ومدن المحافظة، وتحسين حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم وحل مشاكلهم، وذلك من خلال تضافر كافة الجهود وتعاون جميع الجهات، واستمرار الجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ المشروعات، لإحداث نقلة كبرى وتغير جذرى يشمل كافة المجالات، بدءً من البنية التحتية ووصولًا إلى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تواجده وعمله المستمر بين المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم وحل مشاكلهم، مشددًا على ضرورة العمل الجاد، والإبداع والابتكار، من أجل التميز والنجاح، وأهمية النظافة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمداخل القرى والمدن، مشيدًا بمشروعات «حياة كريمة» فى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين فى مركز مطوبس، ودور جامعة كفرالشيخ الريادى كنموذج للنجاح، آملًّا تطبيق هذا النموذج فى كافة المجالات لتحقيق التنمية فى مختلف المجالات لأهالينا بكفرالشيخ.

الحضور بالمجلس التنفيذي