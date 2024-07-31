اللقاء الأخير.. خامنئي يستقبل إسماعيل هنية قبل استشهاده بساعات (فيديو)

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

‏نشر مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مقطع فيديو للقاء الأخير الذي جمعه برئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قبل استشهاد بساعات في العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب حساب خامنئي الرسمي باللغة العربية على منصة إكس، لحظات من اللقاء الأخير، البارحة 30 يوليو 2024.

وكانت أعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ، إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي بيان آخر، قال الحرس الثورى الإيرانى "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران" وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.

اللقاء الأخير..



لحظات من اللقاء الأخير، البارحة 30 تموز/ يوليو 2024، بين الشهيد #اسماعيل_هنية والإمام الخامنئي pic.twitter.com/8HxIYdYYrc — موقع الإمام الخامنئي (@site_khamenei) July 31, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

وكان هنيّة يتواجد في طهران، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، والذي كان قد التقاه، أمس الثلاثاء، فى العاصمة الإيرانية كذلك، حيث بحثا آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية التفاصيل الأولى لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وذكرت الوكالة أن الشهيد هنية الذى زار إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، وكان يتواجد في أحد المباني الخاصة شمالي طهران عندما استشهد بمقذوف من الجو.