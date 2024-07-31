اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق تابعة للحوثيين في اليمن

الأربعاء، 31 يوليو 2024 08:45 ص
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق تابعة للحوثيين في اليمن اليمن
أ ش أ

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أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير ثلاثة زوارق بدون طيار تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت القيادة المركزية - في بيان أوردته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.


وأضاف البيان أن القيادة المركزية قررت اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا.


وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت السبت الماضي تمكنها من تدمير 6 طائرات بلا طيار وثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن.







اليمن

القيادة المركزية الأمريكية

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الحوثيين




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