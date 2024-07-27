السكة الحديد تشغل قطارات درجة ثالثة مكيفة قادمة من روسيا

كتب ـ سيد الخلفاوى

نشرت هيئة السكة الحديد فيديو للقطار الروسي (الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية) أثناء التشغيل اليومي على خطوط السكك الحديدية، والذى تم تشغيله ضمن جداول التشغيل اليومية منذ 2022، ضمن خطة تقديم خدمات مميزة للركاب على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

وصل منذ أيام 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة (15 عربة درجة ثالثة مكيفة + عربة بوفية) من المجر إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى 962 عربة ( 500 عربة تهوية ديناميكية + 460 عربة درجة ثالثة مكيفة + 1 عربة أولي مكيفة نموذج + 1عربة بوفية مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد حيث يتبقى (388) عربة.

وصفقة العربات الروسية الـ (1350) عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

جدير بالذكر، أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديد بالاضافة الى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالي العربات الى 1350 عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.