السادسة بالثانوية الأزهرية: حفظ القرآن والحفاظ على الصلاة سر تفوقى.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منزل الطالبة فاطمة عثمان عبد السميع محمود الحاصلة على المركز السادس فى شعبة الادبى على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية بمجموع 612 بنسبة 97.14%، حيث سادت حالة الفرح والسرور ملئت أرجاء المنزل بأكمله.

وقالت الطالبة فاطمة عثمان عبد السميع محمود الحاصلة على المركز السادس فى شعبة الأدبى على مستوى الجمهورية بمجموع 612 بنسبة 97/14%، إنها توقعت خروجى من الأوائل على مستوى الجمهورية لأننى تعبت وإجتهدت كثيرا فى جميع المواد.

وأضافت الحاصلة على المركز السادس فى شعبة الأدبى على مستوى الجمهورية بمجموع 612 بنسبة 97/14%، كنت أذاكر يوميا من ساعتين إلى 3 ساعات مع التركيز، مشيرة إلى أنها لم تعتمد فى الدورى الخصوصية سوى مادتين فقط وباقى المواد كانت تعتمد على المذاكرة والتركيز.

وأشارت فاطمة عبد السميع عثمان، سبب تفوقى هو حفظ القرآن الكريم، لأن من حفظ القرآن الكريم يسر الله له كله أموره، ومثلى الأعلى هو والدى الإمام والخطيب بإدارة منوف بمحافظة المنوفية، والذى بذل قصارى جهده لتوفير كافة إحتياجاتى.

وأضافت أنها حافظة لكتاب الله منذ الصف الثالث الاعدادى وعقب التحويل من مرحلة الابتدائى من عام إلى أزهر، قررت الطالبة حفظ القرآن الكريم وتم بالفعل، بالإضافة أنها حافظة لكتاب الله مع إيجازة حفص عن عاصم على يد أحد المشايخ.

وتضيف الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية، هدفى الالتحاق بكلية الدراسات الإنسانية شعبة اللغات وسوف أحد القسم الذى سوف أقوم بالدراسة فيه عند الالتحاق بالكلية، مؤكدا أن هدفه الأول كلية علوم القرآن ولكنها ليست موجوده فى كليات البنات بجامعة الأزهر.