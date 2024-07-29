وفد من الرعاية الصحية يتفقد الخدمات الطبية بالنيل التخصصي في أسوان

أسوان- صلاح المسن

أجرى وفد من هيئة الرعاية الصحية بأسوان، جولة مرورية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حيث قامت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، يرافقهم الدكتور أبو المجد أبو الوفا، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع أسوان، بزيارة تفقدية لمستشفى النيل التخصصي (إدفو العام سابقا).

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

وشملت الزيارة تفقد أقسام المستشفى المختلفة وشملت الطوارئ، والأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعلاج الطبيعي والأسنان، والمعمل، والأشعة، بالإضافة لتفقد سكن الأطباء، والمبنى الإداري.

حيث سعت الزيارة لتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومتابعة أداء الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة لمتابعة التسجيل الإلكتروني ، ومتابعة عمليات التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وكما تضمنت الجولة عقد اجتماع موسع مع إدارات الفرع ، وإدارة مستشفى النيل التخصصي ، لمناقشة سبل تحسين الخدمات وتطويرها وضمان تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمنتفعين، وكذلك التأكيد على أهمية الدور الإشرافي لإدارة الفرع والمستشفى.

تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أسوان، وتطوير الأداء الطبي والفني.