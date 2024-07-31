اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 04:54 م
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الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية بدمياط: طب الأزهر خطوتى القادمة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 04:31 م
الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية بدمياط: طب الأزهر خطوتى القادمة الطالب يوسف عبد الفتاح الحسيني
دمياط - هيثم مراد

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سجلت محافظة دمياط مركزا بين قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية، من خلال الطالب يوسف الحسيني وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية ظهر اليوم بشكل رسمي.

ويقول الطالب يوسف عبد الفتاح الحسيني صاحب المركز الخامس مكرر بين قائمة أوائل الثانوية الأزهرية بين طلاب شعبة علمي: " التعليم داخل الأزهر ليس صعبا كما يقال عنه هو فقط يحتاج إلي مزيد من الالتزام وتنظيم الوقت هذه أهم الخطوات التي يجب التحلي لدي طالب الأزهر"

وتابع: " كنت أسعى إلي تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية بذلت قصارى جهدى من أجل هذا، راضى بما حققت ومازال لدى الكثير لتقديمه فى قادم الأيام"

وأوضح طالب أزهر دمياط: " طب الأزهر خطوتي القادمة، سأبدأ من الآن التحضير للخطوة التالية، بعد عام دراسى طويل تمكنت الدخول إلى قائمة أوائل الجمهورية، هذه أقل هدية لأسرتي نظير ما قدموه لي من دعم خلال مسيرتي التعليمية"

وكانت مشيخة الأزهر الشريف قد أعلنت عن نتيجة الثانوية الأزهرية قد أعلنت عن نتيجة الثانوية الأزهرية ظهر اليوم بنسبة نجاح بلغت 50.50%، كما تم الإعلان عن قائمة أوائل الجمهورية للثانوية الأزهرية لشعبة أدبي وعلمي.







الثانوية الازهرية

نتيجة الشهادة الثانوية

أوائل الثانوية الأزهرية

رابط نتيحة الثانوية الأزهرية




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