محافظ دمياط يستوقف سيارات أجرة ويشدد على وضع ملصقات بالتسعيرة

دمياط معتز الشربيني

استوقف الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عددا من سيارات الأجرة خلال مروره بالطريق الدائري كفر سعد، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وذلك جولته اليوم التى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وحرص محافظ دمياط، على التواصل مع المواطنين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، كما شدد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وادارة المواقف بوضع ملصقات بالتسعيرة الجديدة للركوب متضمنة خط السير و أكد أيضًا على رئيس الوحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه مركبات التوكتوك غير المرخصة.

ووجه " المحافظ " فورًا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السائقين المخالفين، والتأكيد على وضع ملصقات بالتسعيرة والالتزام بخطوط السير

هذا ويشار إلى أنه تم إعتماد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط داخل المحافظة وخارجها بنسبة زيادة من ١٠ إلى 15% ،عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية الصادر الخميس الماضى.