"التضامن" تسدد مصروفات 560 طالباً بجامعة أسوان بقيمة نصف مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم، أن وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالحرم الجامعي بصحارى، سددت مصروفات طلاب الجامعة أسوان.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن الطلاب المستهدفين هم: المتعثرين وذوي الإعاقة ومستفيدي أسر تكافل وكرامة، تيسيراً على الطلاب وأسرهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى دائما لتسخير إمكانياتها لخدمة الطلاب للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وتنفيذ أعمال الأنشطة الطلابية علي مدار العام الدراسي وخلال الإجازة الصيفية.

وفى المقابل، قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن وجامعة أسوان بإنشاء وحدة تضامن اجتماعي بالجامعة وهي بمثابة وزارة مصغرة تقوم علي تنفيذ كافة أنشطة وخدمات الوزارة من دعم و حماية وتوعية وتمكين اقتصادي وبناء معارف وخبرات داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم، أن سداد المصروفات الدراسية لهذا العام تم من خلال سداد 4 دفعات، كانت الدفعة الأولى بإجمالى مبلغ (11912.25 ج) لنحو 15 مستفيدا، وجاءت الدفعة الثانية بإجمالي مبلغ (150000 ج) لعدد 192 مستفيدا، وكانت الدفعة الثالثة لهذا العام بإجمالي مبلغ (279105 ج) وعدد مستفيدين 233 مستفيدا، وجاءت الدفعة الاستثنائية لهذا العام أيضا الخاصة بطلاب أسر تكافل وكرامة بإجمالي مبلغ (108591ج) وعدد مستفيدين 120 مستفيدا، ليكون إجمالى الأربع دفعات التي سددتها وزارة التضامن الاجتماعى خلال الثلاث أعوام الماضية من خلال وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة أسوان هو إجمالى مبلغ (549608.25 ج) لعدد مستفيدين 560 مستفيدا.