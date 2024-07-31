البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة أبى سيفين امبروزو بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة أبى سيفين امبروزو بالإسكندرية، بمشاركة أحبار الكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، شهد مساء أمس، احتفالية تسليم شهادات دارسى كورس "أنت نجم" الثانى والثالث الخاص بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والذى يقدمه مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية التابع لأسرة خريجى الإكليريكية بالإسكندرية.

وأقيمت الاحتفالية فى المسرح الملحق بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها مجموعة من الكلمات للآباء المشرفين على الكورس من أسرة خريجى الكلية الإكليريكية وفقرة "صالون روحي" مع قداسة البابا أجاب خلالها الأسئلة التى قدمها بعض الدارسين من إيبارشيات مختلفة، وكلمة للقس كيرلس رشدى المسؤول عن المركز وأسرة الخريجين، رحب فيها بقداسته معربًا عن سعادته وتقديره لاهتمام قداسة البابا بالتعليم ومشاركته فى تقديم محاضرات الكورس.