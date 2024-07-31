الأعلى للجامعات: مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجديد 14 أسبوعا

محمد صبحى

أعلن الدكتور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، والذى يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأزهر.

رحب فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق، بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الأزهر.



ونقل الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأعضاء المجلس على انعقاد اجتماع المجلس بمقر جامعة الأزهر.



ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مثمنًا دور الأزهر الشريف ورسالته داخل مصر وخارجه، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين وزارة التعليم العالى والأزهر الشريف، تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذى عقده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة فى الفترة الماضية.