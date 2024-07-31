ازرع شجرة بإسمك.. زراعة أشجار مثمرة بمحطات القطار الكهربائى الخفيف.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محطة حدائق العاصمة، للقطار الكهربائي الخفيف، زراعة شجرة مثمرة داخل المحطة ضمن مبادرة "شجرة بأسمك " والتي تم إطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الشهر الماضي بالتعاون مع مبادرة " شجرها " داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة) لنشر ثقافة الاتشجير والاهتمام بالأشجار.

وتم تكريم أحد الركاب ووضح أسمه على الشجرة المثمرة بمحطة حدائق العاصمة، بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومسئولى شركة "آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة).

وشهدت المحطات زراعة الاشجار المثمرة، ويتم الحرص على رعايتها بشكل دورى، كما تستمر المبادرة بمشاركة الركاب ووضع اسم أكثر راكب يستخدم القطار الكهربائي الخفيف فى كل شهر.



إزرع شجرة بإسمك



زراعة أشجار مثمرة بمحطات القطار الكهربائة الخفيف