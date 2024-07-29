تعرف على مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد التشغيل اليومى لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

أولا : الخطين الأول والثاني :-

يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر ب 1090 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 602 رحلة بالخط الثاني .

و تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 م ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م ، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور .

ثانيا: الخط الثالث :-

قيام اول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 5.15 صباحًا

قيام اول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 5.15 صباحًا

قيام اخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً

قيام اخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً

أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساء

أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

ثالثا: القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام اول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا

قيام اول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا

قيام اخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً

قيام اخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.