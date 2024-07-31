إيران تعلن حداد 3 أيام وتقيم مراسم تشييع لهنية غدا بطهران قبل دفنه الجمعة بقطر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الأربعاء، أن جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيتم تشيعه غدًا في طهران، قبل أن يُنقل إلى قطر حيث سيواري الثرى فى الدوحة، كما أعلنت السلطات الإيرانية الحداد 3 أيام.

وكانت نشرت وكالة تسنيم الإيرانية، التفاصيل الأولى لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وذكرت الوكالة أن الشهيد هنية الذي زار إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني كان يتواجد في أحد المباني الخاصة شمالي طهران عندما استشهد بمقذوف من الجو.

ووفقا للوكالة نُفذت عملية اغتيال إسماعيل هنية حوالي الساعة 2 فجرا.وما زالت التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة قريبًا.

وكان أعلن الحرس الثوري، الأربعاء، استشهاد اسماعيل هنية في طهران.وأعرب في بيان له، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف، وقالت، استهدف صباح اليوم مقر إقامة الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان، يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

من جانبه عزى المرشد الأعلى آية الله علي الخامنئي، في بيان، الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني ، باستشهاد هنية، و وأكد أن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس ونعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

كما علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على اغتيال إسماعيل هنية، قائلا: سنجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على هذا العمل الجبان.



