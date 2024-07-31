إعادة توزيع المعلمين بالإسكندرية لسد العجز واستعدادات العام الدراسى الجديد

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بحضور نادية فتحى وكيل المديرية مع مديرى عموم المديرية للتعليم العام والشئون التنفيذية والتعليم الفنى والشئون المالية والإدارية، وجميع الإدارات النوعية بالمديرية، وذلك للتأكيد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد .



وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسى المقبل 2024 / 2025.

وشدّد مدير المديرية على أهمية المتابعة الميدانية للمدارس عن طريق المختصين بالمديرية والإدارات التعليمية ، كما شدد على رفع مستوى النظافة داخل المدارس وإعادة توزيع المعلمين لسد العجز والوقوف على مدى استعداد المدارس للعام الدراسى بإنهاء الصيانة البسيطة من أعمال الدهانات وإصلاح صنابير المياه وتركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الأبنية والمنشآت التعليمية، وإعداد تقرير يومية.