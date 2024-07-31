اليوم السابع
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إسرائيل تغتال إسماعيل هنية فى إيران (إنفوجراف)

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:23 ص
إسرائيل تغتال إسماعيل هنية فى إيران (إنفوجراف) إسماعيل هنية

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أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الثلاثاء.

وأوضحت الحركة، حسب بيان لها، أن اغتيال هنية جاء من خلال استهدافه بصاروخ موجه اخترق جسده مباشرة. وفي غضون ذلك، أعلنت إيران فتح تحقيق في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، مشيرة إلى أنه سيجري إعلان النتائج في أقرب وقت.

إسرائيل تغتال إسماعيل هنية في إيران
إسرائيل تغتال إسماعيل هنية في إيران

إسماعيل هنية، الذي ولد عام 1963، في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، شمال غرب مدينة غزة، حصل على درجة البكالوريوس فى اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة، ليبدأ بعدها نشاطه السياسي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الانضمام إلى حركة حماس الفلسطينية.

إسرائيل تغتال إسماعيل هنية
إسرائيل تغتال إسماعيل هنية

واشتهر هنية، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987 واستمرت حتى 1994، كأحد القادة الشباب بـ"حماس"، وفي عام 1997، شغل هنية منصب مدير مكتب مؤسس الحركة، الشيخ أحمد ياسين، بحسب القاهرة الإخبارية.

 

وترأس هنية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس، التي حصدت غالبية المقاعد، ليكلّفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل الحكومة.

 

وشغل هنية، منذ عام 2007، منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يتركه في عام 2017 ليخلفه "يحيى السنوار"، كما شغل هنية منذ عام 2013 وحتى مايو 2017، منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.







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