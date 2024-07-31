أرض الحضارة والمتعة.. سياح العالم يزورون معابد ومقابر الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجواء من البهجة والفرحة يعيشها سياح العالم لدى تواجدهم في محافظة الأقصر، يتحدون بها حرارة الطقس المرتفعة فى تلك الفترة من كل عام، وذلك عبر الإستمتاع بالزيارات السياحية والأثرية للمعابد والمقابر الفرعونية شرق وغرب المحافظة، حيث حصل "اليوم السابع" على صور مميزة لزيارات سياحية كبيرة فى معابد الكرنك والأقصر ومقابر البر الغربى.

ورغم موجة الطقس الحارة التى تضرب المحافظة وجنوب الصعيد، تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، حيث يحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر على دعم كبير من المسئولين فى المعابد، وتنظيم الجولات والرحلات صباحًا ومساءًا للاستمتاع بالرحلات السياحية والأثرية الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحًا فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلًا فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

وفى هذا الصدد أكد المهندس عبد المطلب عمارة لـ"اليوم السابع"، على أن الأقصر بها من الآثار والمعابد والمقابر ما لا تملكه مدينة غيرها فى العالم، وكعادة تلك المدن ينتظر الجميع داخلها الموسم السياحى الشتوى الذى يكون موسم رواج فى كل شيئ وخير للجميع، ولذلك أولى الخطوات جاءت بقرار العمل فى المدينة من الآن وحتى مطلع أكتوبر لتجهيز كل متطلبات المدينة أمام السياح ومنع ما كان فى السابق بفتح مشروعات تطوير ورصف وتجميل فى ذروة الموسم السياحى، وكذلك نجهز لسلسلة لقاءات مع كافة العاملين بالقطاع السياحى لبحث متطلباتهم من المحافظة لإنجاح الموسم ويكون أفضل من سابقيه، وعلى جانب المتعاملين من السياح فى الحياة اليومية بالمدينة نخطط لعمل دورات تأهيل للجميع من سائقى حنطور وتاكسى وتعاون مع غرف شركات السياحة والفنادق لتطوير مستوى الجميع فالأقصر بها 4500 غرفة عائمة و4000 غرفة عائمة نسعى لزيادتها مستقبلًا.

وقال محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع": "لدى مهمة خاصة لتكون الأقصر على غرار المدن العالمية فى سياحة المؤتمرات الدولية، ونخطط لبدء العمل بعد الدراسة الشاملة لإقامة قاعة مؤتمرات ضخمة فى مدينة طيبة، وأرض للمعارض لتكون نواة لجذب أكبر لسياحة المؤتمرات، وكذلك نسعى لإنهاء كورنيش البر الغربى بعد تطوير كورنيش وممشى الشرق الذى لا يحتاج سوى بعض الخدمات لتوفير حياة طوال النهار والليل ممتعة للسياح بجانب المواطنين، ونرحب بكل أفكار المستثمرين فى القطاع السياحى لتطوير الترفيه والمتعة للسياح عقب زيارتهم للمعابد والمقابر وتوفير حياة ليلية مميزة لضيوف مصر والأقصر من حول العالم، أما على جانب عربات الحنطور التى علمت بوجود أزمات وشكاوى متكررة منهم لزيادة العربات عن الأعداد المرخصة، فيجرى حاليًا مراجعة تراخيص عربات الحنطور بالكامل وفتح تراخيص للملتزمين منهم، بجانب توفير 500 بامبرز خلال الفترة المقبلة وتوزيعها عليهم وتطوير عرباتهم وإلزام سائقى الحنطور بالحفاظ على النظافة العامة خلال تواجدهم حول المدينة، وكل تلك الخطوات تساعدنا فى مواجهة ومحاسبة المخالفين منهم بكل قوة حتى نضمن تعاملهم مع السياح والأهالى على مدار الساعة بصورة تليق بأشهر وسيلة ترفيه بالمدينة".



استمتاع السائحين فى معابد الكرنك



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