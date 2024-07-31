أبو الغيط: إسرائيل تمارس سياسة متهورة والاغتيالات استهانة بالأعراف الدولية

بيشوى رمزى

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبة التصعيد الاسرائيلي الخطير في المنطقة معتبراً أن إسرائيل " تُمارس سياسة متهورة من دون تبصر بالعواقب الوخيمة التي يُمكن أن تطال الإقليم من جراء افعالها".

وشدد الأمين العام للجامعة على أن " الاغتيالات هى أفعال تخرج على القانون الدولى.. والقيام بها يكشف عن استهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التى تُنظم العلاقات بين الدول".

وتابع أبو الغيط أن "المجتمع الدولي مُطالب بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الحيلولة دون انفجار إقليمي شامل ستؤدى إليه السياسات المتهورة التي تُباشرها قياداتها".