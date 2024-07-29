أبو الغيط يحذر من اتساع المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ويؤكد التضامن مع لبنان

بيشوى رمزى

أعرب أحمد أبوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه ازاء احتمالات توسع دائرة المواجهة العسكرية بين اسرائيل وحزب الله اللبناني بما يزيد عن نطاقها الحالي ويجر الشرق الأوسط إلي حرب إقليمية.

وأكد الأمين العام في تصريح صحفي الاثنين على التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية وشجبه للتهديدات الإسرائيلية للبنان، مشدداً على أن أي تصعيد محتمل سيشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الجامعة تدعو أيضاً إلي وجوب التحقق من ملابسات حادث مجدل شمس السورية المحتلة والذي أودي بحياة أفراد سوريين. وأشار المتحدث الي ان الجامعة سبق وان نبهت مراراً - كان آخرها بلسان الموفد الشخصي للامين العام الي لبنان السفير حسام زكي- من التداعيات السلبية المترتبة على استمرار الحرب الاسرائيلية العدوانية على غزة، ومخاطر اتساع رقعتها ودخولها في حالة من المواجهة العسكرية الكبيرة وعدم الاستقرار، داعيا لوقف فوري لهذه الحرب بما ينعكس على التهدئة في لبنان، ومشددا في هذا السياق على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضاف ان الامين العام بصدد اجراء عدد من الاتصالات الدولية للمساعدة في احتواء الوضع وعدم رفع منسوب التوتر الحالي تجنباً لمواجهة موسعة ستهز استقرار المنطقة بشكل غير مرغوب فيه.