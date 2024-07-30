3.2 مليار جنيه صادرات السبائك الحديدية لمختلف دول العالم فى عامين

كتب عبد الحليم سالم

نجحت الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام في مضاعفة صادرات السبائك الحديدية والتي تمتاز بها مصر عن مختلف دول العالم من خلال مصانع الشركة المصرية للسبائك الحديدية على نيل أسوان .

كشفت بيانات القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس محمد السعداوى عن ارتفاع صادرات السبائك لـ 3.260 مليار جنيه خلال عامي 2023و2024 لمختلف دول العالم .

كما حققت شركة السبائك الحديدية بقيادة المهندس عيد مهلل نحو 5.2 مليار جنيه إيرادات خلال عامي 2023 و2024 فيما بلغت أرباح النشاط خلال نفس العامين نحو 1.8 مليار جنيه .

من جانبه كشف المهندس عيد مهلل، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المصرية للسبائك الحديدية، أن مشروع المصنع " الفرن"الخامس بشركة السبائك الحديدية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، بمشاركة أجنبية يتكلف نحو 80 مليون دولار عبارة عن تدشين الفرن الخامس بمصانع المصرية للسبائك الحديدية ليضاف إلي الافران القائمة.

أضاف مهلل لـ" اليوم السابع" أن تدشين الفرن الخامس مخصص لإنتاج سبيكة الفيروسيلكون نحو 15 ألف طن سنويا، ليكون الإنتاج الإجمالى للمصانع 65 ألف طن إضافة إلى غبار سيليكا الذى سيرتفع انتاجه من 20 ألف إلى 25 الف طن وسيتم تحقيق زيادة فى الصادرات نحو 15 مليون دولار صادرات سنوية.

وتأسست بموجب قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 598 لسنة 1976 الصادر في 2/ 7/ 1976، وتم إقامة مصنع الفيروسيليكون في مدينة إدفو / محافظة أسوان لإنتاج سبائك الفيروسيليكون . وقد تم إقامة المصنع مطلا علي نهر النيل العظيم من جانب ومن الجانب الآخر مطلا على معبد إدفو – بآثاره الفرعونية العظيمة .

ويعتبر مصنع الفيروسيليكون – ايفاكو – أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط . ويستخدم إنتاجه في صناعات الحديد والصلب .

وتم اختيار مدينة إدفو لإقامة المصنع عليها لقربها من مصادر توليد الكهرباء، وكذا لتوفير خام الكوارتز النقي في منطقة أم هجليج والتي تبعد مائة وعشرة كيلومترات عن مدينة إدفو.

وتم بناء المصنع على مساحة حوالي خمسين فدناٌ ، ويعتمد إنتاجه على توفر الخامات الأولية المطلوبة لهذه الصناعة محليا.

الفرن الأول والثاني بطاقة وتم تشغيلهم في النصف الأول من عام 1987.

الفرن الثالث والرابع بطاقة وتم تشغيلهم في النصف الثاني من عام 1988.