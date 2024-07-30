وكيل "أوقاف الفيوم": الإقبال على البرنامج الصيفى للأطفال غير مسبوق

الفيوم رباب الجالي

انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، بتوجيهات من وزير الأوقاف وبرعاية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وإشراف مديري الإدارات الفرعية، وبحضور نخبة من الأئمة المتميزين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم إن البرنامج الصيفي يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، مؤكدا أن الإقبال من قبل الأطفال غير مسبوق ومبشر.

ولفت الشيمى إلى أن البرنامج الصيفي للطفل مصدر موثوق، يتلقى فيه النشء القيم والأخلاق النبيلة، ويعيد الصلة الروحية للنشء بالمسجد، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم.